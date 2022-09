Der Aktienkurs der Shop Apotheke ist in den letzten Wochen aufgrund der anhaltenden Sorgen um die Einführung des elektronischen Rezepts (e-RX) in Deutschland weiter unter Druck geraten. Die Analysten von AlsterResearch sehen zwar das Risiko weiterer Verzögerungen über den Februar 2023 hinaus, gehen aber davon aus, dass auch die Verschreibung von Medikamenten von der Digitalisierung nicht verschont bleiben wird. Es dürfte daher nur eine Frage der Zeit sein, bis das e-RX in Deutschland flächendeckend verfügbar sein wird. Für die Shop Apotheke liegt der Wert vor allem in ihrem "Terminal Value", und eine weitere Verschiebung (und damit möglicherweise niedrigere mittelfristige Schätzungen) würde den fundamentalen Wert nicht stark beeinflussen. AlsterResearch sieht daher in der aktuellen Kursentwicklung eine gute Kaufgelegenheit. Das Kursziel bleibt unverändert bei EUR 90,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Shop%20Apotheke%20Europe%20NV





SHOP APOTHEKE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de