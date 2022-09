Monument Re gab heute bekannt, der Novation eines Retrozessionsvertrags von Enhanzed Reinsurance Ltd ("Enhanzed Re") auf Monument Re zugestimmt zu haben. Enhanzed Re ist eine Tochtergesellschaft der Enstar Group Limited ("Enstar"). Der Retrozessionsvertrag wurde ursprünglich 2020 abgeschlossen und deckt einen Block von Rentenversicherungen ab. An den zugrunde liegenden Bedingungen wurden keine Änderungen vorgenommen, da Monument Re alle Rechte, Verbindlichkeiten und Verpflichtungen des Retrozessionärs im Rahmen des Novationsvertrags übernehmen wird. Das Portfolio besteht zum einen aus aufgeschobenen Rentenversicherungen und zum anderen aus Todesfallversicherungen.

Manfred Maske, Group CEO von Monument Re, erklärt: "Wir freuen uns sehr, zu einer Einigung mit Enhanzed Re gekommen zu sein. Die Novation dieses Portfolios passt zu unserer Rückversicherungsstrategie und Risikobereitschaft und fügt sich nahtlos in unser schnell wachsendes Rückversicherungsportfolio ein."

ENDE.

Monument Re Limited Monument Re ist ein Rückversicherer und Asset-Konsolidierer mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz beim Erwerb und der Verwaltung von Portfolios oder Direktversicherern in Europa. Monument Re unterhält eine Niederlassung auf den Bermudas, die ebenso wie die Schweiz vollständig der Richtlinie Solvency II unterliegen. Die Monument Re Group ist zudem über ihre Tochtergesellschaften in Belgien, Irland, der Isle of Man, Guernsey und Luxemburg sowie über Niederlassungen in Spanien, Italien und Deutschland tätig. Jede Einheit unterliegt den lokalen Vorschriften und Monument Re untersteht der Gruppenaufsicht durch die Bermuda Monetary Authority.

Enstar Enstar ist eine an der NASDAQ notierte, führende globale Versicherungsgruppe, die über ihr Netzwerk von Konzerngesellschaften auf den Bermudas, in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Kontinentaleuropa, Australien und an anderen internationalen Standorten innovative Lösungen zur Kapitalfreisetzung anbietet. Als Marktführer im Bereich der Übernahme von Altlasten hat Enstar seit der Unternehmensgründung im Jahr 2001 über 100 Unternehmen und Portfolios erworben. Weitere Informationen über Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com.

