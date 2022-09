Vaduz (ots) -Zur Kurseröffnung am Donnerstag 15. September konnten 35 interessierte Kursteilnehmer aus der Ostschweiz und Liechtenstein beim Sportpark Eschen-Mauren begrüsst werden. Die J+S Leiterpersonen verpflichten sich, regelmässig an Aus- und Weiterbildungen teilzunehmen. Das Thema in der Fortbildung wechselt alle zwei Jahre.Nach den "J+S News" der Stabsstelle für Sport vermittelte der Kursleiter Roman Wild die Neuigkeiten aus dem schweizerischen Fussballverband und das Fortbildungsthema "Fördern". Fördern bedeutet zum Beispiel auch die Stärken des eigenen Charakters weiter zu entwickeln. Für die Praxis auf dem Fussballplatz waren Oliver Sidler und Erik Regtop zuständig. Insbesondere die Kommunikation auf dem Spielfeld wurde vertieft behandelt und umgesetzt.Die Teilnehmenden konnten mittels Workshops ihre Erfahrungen austauschen und erhielten wertvolle Inputs für ihren Trainingsalltag. Mit der Fortbildung konnten die Teilnehmenden ihre J+S Anerkennung wieder für zwei Jahre verlängern. J+S ist seit 1972 für die Förderung von Kindern und Jugendlichen zuständig. Liechtenstein ist Teil des grössten Breitensportförderprogramms und unterstützt über die Stabsstelle für Sport knapp 50 Organisationen und 24 Sportarten.Pressekontakt:Kontakt:Stabsstelle für SportJürgen TömördyT +423 263 63 31Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100895192