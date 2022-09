San Antonio (ots/PRNewswire) -Der kontinuierliche Kommunikationsfluss von Colt DCS sorgt für den Aufbau von Kundenbeziehungen und erleichtert den Betrieb bei gleichzeitiger Bereitstellung eines außergewöhnlichen Kundenerlebnis.Frost & Sullivan (http://www.frost.com/) hat vor kurzem die globale Infrastruktur- und Betriebsbranche für Rechenzentren erforscht und auf Grundlage seiner Ergebnisse Colt Data Centre Services (Colt DCS) (https://www.coltdatacentres.net/) mit dem Global Customer Value Leadership Award 2022 für seine herausragenden Leistungen in der Branche ausgezeichnet.Die akribischen Bemühungen und Initiativen von Colt DCS verbessern das Kundenerlebnis und sorgen letztendlich für eine hohe Kundenzufriedenheit. Der exzellente Kundenservice und die Benutzerfreundlichkeit ermöglichen vollkommene Flexibilität und Transparenz in Bezug auf Betrieb und Management. Das Unternehmen stärkt die Kundenbeziehungen, um den aktuellen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Colt DCS stellt sicher, dass es langfristige Partnerschaften mit Kunden aufbaut, um deren interne Geschäftsprozesse mit Leichtigkeit und Leidenschaft aufrechtzuerhalten. Die Vision von Colt DCS ist es, der vertrauenswürdigste und kundenorientierteste Betreiber innerhalb der Branche zu sein, und es ist offensichtlich, wie viel Mühe und Wert das Unternehmen in dieses Ziel steckt.Das Unternehmen verfeinert und perfektioniert weiterhin seine betrieblichen Effizienzstrategien und bietet seinen Kunden einen Mehrwert in Bezug auf Energieverfügbarkeit und Betriebszeit, Temperatur und Sicherheitsmanagement.Colt DCS passt sein Design weiterhin an die Entwicklung der Kühltechnologien, die Anforderungen an die Leistungsdichte und die Nachhaltigkeit an und treibt Innovationen sowohl aus technischer als auch aus betrieblicher Sicht voran. Mithilfe von Verfahren zur Feststellung von Kundenbedürfnissen befasst sich das Unternehmen mit unerfüllten Markterfordernissen. Die Kundenanforderungen werden durch ein hochgradig maßgeschneidertes und flexibles wunschgemäßes Design bedient. Dabei konzentriert sich die Pre-Sale-Strategie auf die Zusammenarbeit im gewerblichen Rahmen, um unübertroffene Kundendienstleistungen bereitzustellen. Von Gesundheit und Sicherheit bis hin zu physischer und Cybersicherheit versteht und erfüllt Colt DCS die Bedürfnisse seiner Kunden. Im Zuge dessen stellt das Unternehmen sicher, dass ein kontinuierlicher Verbesserungsmechanismus sie weiter voranbringen und sie mit den steigenden Anforderungen Schritt halten können.Das Kundenanfrageportal von Colt DCS bietet einfachen, aber schnellen Zugriff auf Serviceanfragen und Kontakt zu einem Kundenserviceteam. Dieses arbeitet mit einem zuverlässigen Incident- und Change-Team zusammen und gewährleistet, dass Kunden bei Bedarf rund um die Uhr menschliche Unterstützung erhalten. Das Unternehmen erhält einen hohen Standard für den Betrieb der Rechenzentren bei, der durch eine erfahrene und ungewöhnlich langjährige Belegschaft gefördert wird. Die Verfügbarkeit dieser vertrauenswürdigen und stabilen Belegschaft ist ein Beweis für das Augenmerk, das Colt DCS auf seine Rekrutierungs-, Bindungs- und Vergütungsprogramme legt.Der neu eingeführte Governance-Ansatz "Interne Leistungskontrolle" arbeitet mit verschiedenen Kundenbewertungskriterien zusammen. Hiermit sollen die Schlüsselfunktionen ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit erreichen und das Senior Management-Team vollständige Transparenz über die sich auf den Kunden auswirkenden Aktivitäten und Leistungen erhalten. Die Einführung des Autodesk BIM360 von Colt DCS verbessert die Zusammenarbeit, Kontrolle und Planung und bietet vollständigen Zugriff auf aktualisierte Projektpläne, einschließlich kreativer Tools, um Großprojekte effizienter zu verwalten. Auch dies ist ein Beweis für den kontinuierlichen Verbesserungsansatz von Colt DCS und für das Ziel einer einfachen Handhabung.Laut Gautham Gnanajothi, Global Research Director, Energy & Environment bei Frost & Sullivan, "erfasst der einzigartige Mechanismus zur kontinuierlichen Verbesserung des Post-Sales-Prozesses von Colt DCS die sich ändernden Kundenanforderungen und -wünsche und speist sie in den Geschäftsprozess ein. Dies eröffnet den Kunden letztlich neue Möglichkeiten der Wertschöpfung"."Colt DCS hat eine enorme Menge an Zeit und Ressourcen aufgewendet, um seine Betriebs- und Designlösungen zu stärken, die den aktuellen unerfüllten Marktbedürfnissen und den erwarteten zukünftigen Kundenanforderungen entsprechen. Es bietet hohe Standards in Betrieb und Management und liefert eine wirklich ganzheitliche Lösung und einen erheblichen Wert für die Kunden", fügte Gnanajothi hinzu. Für seine starke Gesamtleistung wird Colt DCS mit dem Frost & Sullivan Global Customer Value Leadership Award 2022 in der Infrastruktur- und Betriebsbranche von Rechenzentren ausgezeichnet.Jedes Jahr verleiht Frost & Sullivan den "Customer Value Enhancement Award" an ein Unternehmen, das sich in der Umsetzung von Strategien zur proaktiven Wertschöpfung für seine Kunden mit Spitzenleistungen hervorgetan hat, und das die Verbesserung der Rendite, welche seine Kunden durch ihre Investition in Dienstleistungen oder Produkte erzielen, in den Mittelpunkt stellt. Die Auszeichnung würdigt die unglaubliche Ausrichtung des Unternehmens auf die Wertsteigerung für seine Kunden, die entschieden über einen nur guten Service hinaus geht, sodass sie die Kundenbindung gestärkt und der Kundenstamm schließlich erweitert wird.Frost & Sullivan Best Practices Awards zeichnen Unternehmen in verschiedenen regionalen und globalen Märkten für herausragende Ergebnisse und überlegene Leistungen in den Bereichen Führung, technologische Innovation, Kundenservice und strategische Produktentwicklung aus. Branchenanalysten vergleichen Marktteilnehmer und messen die Leistung durch eingehende Interviews, Analysen und umfangreiche Sekundärforschung, um Best Practices in der Branche zu identifizieren.Über Frost & SullivanSeit sechs Jahrzehnten ist Frost & Sullivan weltweit bekannt für seine Rolle in der Unterstützung von Investoren, Unternehmensführern und Regierungen bei der Bewältigung wirtschaftlicher Veränderungen und der Identifizierung disruptiver Technologien, Megatrends, neuer Geschäftsmodelle und Unternehmen zum Handeln. Dies führt zu einem kontinuierlichen Fluss von Wachstumschancen, um den zukünftigen Erfolg voranzutreiben. Kontaktieren Sie uns: Starten Sie das Gespräch (https://ww2.frost.com/contact-us/).Über Colt DCSColt DCS bietet operativen Service und Exzellenz bei der nachhaltigen Planung, dem Bau, der Bereitstellung und dem operativen Management von Hyperscale-Rechenzentren in ganz Europa und APAC an. Wir bieten Lösungen für Rechenzentren für Hyperscale- und Großunternehmenskunden in 14 hochmodernen Carrier-neutralen Rechenzentren in 8 Städten an.Unsere Konnektivitäts- und Colocation-Lösungen geben unseren Kunden die Freiheit, das Wachstum ihres Unternehmens effektiv in dem Wissen zu planen, dass ihre Rechenzentrumsstrategie für die Anforderungen von morgen bereit ist.Wir verfügen über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Branche und erfüllen unsere Vision, der vertrauenswürdigste und kundenorientierteste Rechenzentrumsbetreiber auf dem Markt zu sein. Für Colt DCS steht Umweltbewusstsein im Mittelpunkt, weil es das Richtige für unseren Planeten ist. Deshalb übernehmen wir die Verantwortung, um unsere Umweltauswirkungen weltweit zu reduzieren und Nachhaltigkeit zu einem wichtigen strategischen Antrieb zu machen. Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsreise haben wir uns zusammen mit unserem Schwesterunternehmen verpflichtet, die Emissionen von Scope 1 und Scope 2 bis 2030 um 47 % zu reduzieren und eng mit Lieferanten zusammenzuarbeiten, um die Emissionen von Scope 3 in unserer gesamten Lieferkette deutlich zu reduzieren und die globale Erwärmung bis 2030 auf deutlich unter 2 °C zu begrenzen.