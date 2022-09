Auszeichnungen bei Frequentis: Gabriele Schedl und Werner Winkelbauer von Frequentis erhalten internationale Auszeichnungen im Rahmen von "System Safety" für das Jahr 2022. Die International System Safety Society (ISSS) würdigt jährlich die herausragenden Leistungen von Fachleuten im Rahmen von "System Safety" und zeichnet in diesem Jahr zwei Frequentis-Mitarbeiter für ihre Beiträge mit renommierten Preisen aus. Konkret wird Gabriele Schedl als "Safety Manager of the Year" ausgezeichnet, Werner Winkelbauer als "Safety Engineer of the Year".

