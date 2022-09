Luxemburg (www.fondscheck.de) - Carmignac stärkt sein Team für alternative Investments mit der Ernennung von Karna Sethia zum Quantitative Analyst, so das Unternehmen in einer aktuelle Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Bevor er zu Carmignac kam, war er bei ExodusPoint als Data Scientist für das Design, die Entwicklung und den Aufbau quantitativer Analysetools zuständig. Vor dieser Tätigkeit war er bei Morgan Stanley in London als Data Engineer in leitender Funktion für Spezialprodukte für das Alternative-Data Research Team des Unternehmens verantwortlich. Sein Studium der Ingenieurswissenschaften am Imperial College schloss er mit einem Master in Master in Elektrotechnik und Elektronik mit Management ab. ...

