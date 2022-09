Unterföhring (ots) -- "Sky Next Generation": spezielle Live-Produktion von Sky Deutschland in enger Zusammenarbeit mit der DFL- Erste eigens auf Kinder ausgerichtete Live-Sportübertragung in Deutschland- Zusätzlicher Stream mit neuen Elementen der redaktionellen Spielberichterstattung für jüngere Fans- Neuer Stil der Pre-Matchshow mit den Moderator*innen Marcel Gurk und Imke Salander- Ergänzend zur klassischen Live-Übertragung am 8. Oktober ab 17.45 Uhr als eigener Feed auf Sky Sport Bundesliga 3- Special: Weltkindertag heute auf Sky Sport NewsUnterföhring, 20. September 2022 - Das Spiel des Jahres in der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München wird am 8. Oktober auch für Kinder zu einem Highlight. Sky wird erstmalig im deutschen Fernsehen eine eigens auf Kinder ausgerichtete Live-Sportübertragung produzieren. Hierfür wird es einen zusätzlichen Stream mit neuen Elementen der redaktionellen Spielberichterstattung für ein jüngeres Publikum geben. Sky arbeitet hierbei eng mit der DFL zusammen.Am Samstagabend, 8. Oktober, wird es bunt auf Sky. Fußball-Freestyler Marcel Gurk und die Athletin und Moderatorin Imke Salander melden sich auf Sky Sport aus dem Dortmunder SIGNAL IDUNA PARK und bieten den jungen Fans vor dem Spiel BVB gegen FC Bayern besondere Einblicke. Bei der Übertragung wird es viele spannende Geschichten rund um das Spiel geben, die insbesondere die Kleinen vor den Bildschirmen ansprechen. Es wird viele kindgerechte Rubriken geben und zum Einsatz kommen auch zwei Kinderreporter, welche die Spieler und Offiziellen der beiden Mannschaften interviewen. Der zusätzliche Live-Stream wird mit neuartigen grafischen Elementen garniert.Charly Classen, EVP Sport bei Sky Deutschland: "Die Fußball-Bundesliga bietet Woche für Woche eine tolle Unterhaltung für Groß und Klein. Und gerade die jungen Zuschauer wollen wir mit unserer Übertragung nun auf besondere Art und Weise ansprechen und somit den deutschen Klassiker zum einzigartigen Erlebnis für die ganze Familie machen. Ich freue mich darauf und danke der DFL für die enge Zusammenarbeit."Dr. Steffen Merkel, Mitglied der DFL-Geschäftsleitung und DFL-Direktor Audiovisuelle Rechte: "Mit dieser Initiative geht Sky einmal mehr neue Wege, um möglichst viele Menschen jeden Alters durch passende Angebote für die Bundesliga zu begeistern. Wir begrüßen diesen Impuls sehr und freuen uns, die zusätzliche Übertragung partnerschaftlich zu begleiten."Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5325335