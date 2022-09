SUNNYVALE, Kalifornien, Sept. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN (http://www.nasdaq.com/symbol/egan)), der führende Anbieter von Wissensmanagement-Plattformen für die Automatisierung von Kundenkontakten, gab heute bekannt, dass sich eines der weltweit größten Fuhrparkmanagement-Unternehmen für das eGain Knowledge Hub entschieden hat. Mit der Lösung sollen die digitale Selbstbedienung automatisiert und die Mitarbeiter in den Kontaktzentren bei der Kundenbetreuung unterstützt werden.



Separate Informations- und Wissenssilos in mehreren Ländern führten zu wiederholten Anrufen und uneinheitlichem Service, weshalb das Unternehmen ein zentrales Omnichannel-Wissenszentrum einrichten wollte. Die Entscheidung für eGain fiel aufgrund der Funktionalität, der Expertise im Wissensmanagement und der einfachen Anbindung an führende CRM-Systeme und Call-Center-Plattformen. eGain Knowledge Hub wird nun Mitarbeiter in 19 Sprachen in Service-Kontaktzentren auf der ganzen Welt unterstützen.

"Knowledge Hub ist das Gehirn des modernen Kundendienstes", erklärt Ashu Roy, CEO von eGain. "Wir sind stolz darauf, einer weiteren weltweit agierenden Marke dabei zu helfen, ihren Kundenservice zu verbessern."

Über eGain

Unsere wissensbasierte Software ist mit KI ausgestattet und automatisiert Prozesse in Unternehmen und Behörden. Dabei steht die digitale Erfahrung an erster Stelle. Die eGain-Plattform ist bereits mit führenden CRM- und Kontaktzentrumssystemen verbunden und bietet schnelle Wertschöpfung und einfache Innovation mit Hilfe von virtueller Unterstützung, Kunden-Selbstbedienung und modernen Desktop-Tools für Mitarbeiter. Besuchen Sie www.eGain.com (https://www.egain.com/) für weitere Informationen.

