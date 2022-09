Unterföhring (ots) -JedenverdammtenSonntag: Die National Football League (NFL) spielt ab Sonntag, 25. September, bis zum Super Bowl LVII jeden Sonntag live auf ProSieben.Das Duell der Quarterback-Giganten Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers) gegen Aaron Rodgers (Green Bay Packers) steht am kommenden Sonntag, 22:20 Uhr, im Mittelpunkt. Es könnte eines der letzten direkten Duelle der beiden Football-Legenden in einer Regular Season sein.Die Buffalo Bills sind um 19:00 Uhr zu Gast bei den Miami Dolphins. Vor den beiden Live-Matches startet ProSieben ab 18:30 Uhr mit dem Football-Magazin ranNFLsüchtig in den Abend.Kommentiert werden die Liveübertragungen von Carsten Spengemann und Sebastian Vollmer (BUFvsMIA) bzw. Jonas Friedrich und Roman Motzkus (GBvsTB).Noch mehr ranNFL auf ProSieben: An den ersten beiden Sonntagen im Oktober werden mit den London-Spielen der Minnesota Vikings gegen die New Orleans Saints (02.10.) sowie der New York Giants gegen die Green Bay Packers (09.10.) jeweils drei Spiele in Folge live übertragen.ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "Diese offensive Football-Programmierung mag den ein oder anderen überraschen. Aber wir wollen die letzte Saison der NFL mit der höchstmöglichen Intensität auf ProSieben zelebrieren. Wir feiern jeden einzelnen Spieltag mit der ranNFL-Crew, die Football in Deutschland zum TV-Event gemacht hat und verdientermaßen zum zweiten Mal mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde."Sonntag, 25.09.202218:00 Uhr Galileo Stories18:30 Uhr ranNFLsüchtig19:00 Uhr Buffalo Bills @ Miami Dolphins22:20 Uhr Green Bay Packers @ Tampa Bay BuccaneersSonntag, 02.10.202215:00 Uhr ranNFLsüchtig15:30 Uhr Minnesota Vikings @ New Orleans Saints live aus Tottenham19:00 Uhr tba22:20 Uhr tbaSonntag, 09.10.202215:00 Uhr ranNFLsüchtig15:30 Uhr New York Giants @ Green Bay Packers live aus Tottenham19:00 Uhr tba22:20 Uhr tbaDie ursprünglich geplanten Sonntags-Programme zeigt ProSieben im Frühjahr 2023.Pressekontakt:Christiane MaskeCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: christiane.maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derseven.one Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5325359