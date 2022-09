Lannion, Frankreich (ots/PRNewswire) -Branchenführende, leistungsstarke und langlebige Paneele für Projekte in den Bereichen Wohnen, Gewerbe und EnergieversorgungRECOM Technologies, ein führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien und europäischer Bloomberg-Tier 1-PV-Modulhersteller, erweitert seine PUMA-Serie und kündigt die neue bifaziale PUMA-Doppelglas-Solarreihe mit 660-675 Wp an. Diese neue Produktreihe eignet sich perfekt für gewerbliche und kommunale Anlagen und stellt mit ihrer maximalen Leistung die effizienteste Lösung der Branche dar.Die PUMA-Module mit 25 Jahren Produktgarantie basieren auf der Schindeltechnik, die eine höhere Zelldichte als bei herkömmlichen halbgeschnittenen Modulen ermöglicht. Die Schindeltechnologie macht den traditionellen Bandanschluss durch in Reihe geschaltete Schindeln überflüssig. Durch den Wegfall der gelöteten Bänder wird die aktive Fläche des Moduls optimiert und die thermische Belastung reduziert, was zu einer außergewöhnlichen Effizienz und Zuverlässigkeit im Vergleich zu Standard-Verbindungen führt. Mit einem höheren Ertrag pro Fläche bieten die PUMA-Module eine hervorragende Leistung sowohl bei extremer Hitze als auch bei schwacher Sonneneinstrahlung.Die RECOM-Module der PUMA-Serie mit Schindeltechnologie (435-450 Wp für Wohngebäude und 660-675 Wp für Nutzgebäude) liefern in allen Leistungsparametern hervorragende Ergebnisse. Mit weniger Zwischenräumen und einer größeren aktiven Fläche bietet die PUMA-Serie eine hohe Moduleffizienz. Neben der hohen Leistung (bis zu 675 Wp) und dem niedrigen Temperaturkoeffizienten (-0,34) weisen die Module geringere Widerstandsverluste, ein geringeres Risiko von Mikrorissen, eine höhere Zelldichte und eine optimierte Ästhetik auf. Außerdem haben sie eine um 5 % höhere Flächenleistung und die einzigartige Eigenschaft, auch bei bedecktem Himmel Energie zu erzeugen (80 % bessere Leistung im Schatten)."Die PUMA-Solarmodule mit 660-670 Wp sind die ideale Lösung für gewerbliche und öffentliche Anlagen, die auf hohe Effizienz, Langlebigkeit und niedrige Kosten ausgerichtet sind", erklärte Hamlet Tunyan, CEO und Gründer von RECOM Technologies. "Mit diesen neuen Technologien verstärken wir unser Engagement für die Energieunabhängigkeit von Haushalten, Unternehmen und Gemeinden und tragen so zur Überwindung der Energiekrise und zum weltweiten Übergang zu sauberer Energie bei."ProduktspezifikationenBifaziales, monokristallines Doppelglasmodul25 Jahre ProduktgarantieBis zu 30 Jahre übertragbare Garantie auf lineare LeistungsabgabeReduzierte Transportkosten87,2 % Leistungsgarantie nach 25 JahrenÜber 60 Wp mehr im Vergleich zu StandardmodulenModuleffizienz bis zu 21,7 %Reduziertes Risiko von MikrorissenNiedrige Stromgestehungskosten (LCOE)Die RECOM-Kraftwerke sind nach den Normen ISO 9001 und 14001 zertifiziert und die PUMA-Serie ist vollständig nach den Normen IEC61215 & 61730, Salznebelbeständigkeit (IEC 61701), Ammoniakbeständigkeit (IEC62716) und PID (IEC 62804) zertifiziert.RECOM gewährleistet schnelle und zuverlässige Lieferungen und stellt die Verfügbarkeit der Produkte in den europäischen Lagern sicher.Weitere Informationen zu den Solarlösungen von RECOM finden Sie unter https://recom-tech.com. Für vertriebliche und technische Anfragen senden Sie bitte eine E-Mail an info@recom-tech.com.Informationen zu unsRECOM Technologies ist ein in Frankreich ansässiges Unternehmen für erneuerbare Energien mit einer beachtenswerten Präsenz in der weltweiten Solarbranche. RECOM produziert Module, Zellen, Wechselrichter, Hybridspeicher, Batterien und EV-Ladegeräte.RECOM ist ein führendes Unternehmen und das einzige in Europa, das von Bloomberg als Tier-1-Modulhersteller eingestuft wurde. Es verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von über 1,1 GW und einen Absatz von über 2 GW Solarmodulen in 95 Ländern.Presseanfragen:E-Mail: marketing@recom-tech.comTelefon: +33255030861Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1901240/RECOM_Technologies_PUMA.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1902016/RECOM_Technologies_Logo.jpgOriginal-Content von: RECOM Technologies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165339/5325358