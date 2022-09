DJ Habeck hat "finanzverfassungsrechtliche" Zweifel an Gasumlage

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat wegen der möglichen Verstaatlichung des angeschlagenen Gasversorgers Uniper Bedenken gegen die umstrittene Gasumlage angemeldet. Grund dafür sind nach Informationen von Dow Jones Newswires "finanzverfassungsrechtliche Zweifel" an der Abgabe. Zuerst hatte das ARD-Hauptstadtstudio darüber berichtet.

Es werde "zunehmend deutlich, dass die instabile Lage die Macht und die Garantie des Staates sowie alle Finanzkraft des Staates braucht, die nötig ist", heißt es nach Informationen von Dow Jones Newswires im Wirtschaftsministerium. Im Finanzministerium wird die Finanzverfassungsrechtlichkeit der Gasumlage geprüft.

Im Sommer hatte die Bundesregierung die Einführung einer Gasumlage angekündigt. Über diese sollen alle Unternehmen, die wegen der gedrosselten russischen Gaslieferungen teurer auf dem Gasmarkt Ersatzlieferungen einkaufen müssen, von ihren Kunden einen finanziellen Ausgleich bekommen. Aktuell prüft das Wirtschaftsministerium Wege, um - anders als zunächst geplant - profitable Unternehmen vom Erhalt der für Oktober geplanten Gasumlage auszuschließen.

Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums erklärte auf Anfrage, dass ihr Haus derzeit Anpassungen vornimmt, um den Kreis der antragsberechtigten Unternehmen so zu reduzieren, dass Trittbrettfahrer davon nicht erfasst würden. Auch kläre man beihilferechtliche Fragen. "Wir sind da auf einem guten Weg und werden diese Änderungen im Kürze vorlegen", so die Sprecherin.

Natürlich müsse man auch im Blick behalten, "wie sich der sich abzeichnende Stabilisierungsbedarf von systemrelevanten Unternehmen auf dem Gasmarkt auswirkt, welche Fragen er aufwirft und welche Antworten nötig sind", so die Sprecherin mit Blick auf Uniper.

Aktuell laufen Gespräche über weitere staatliche Hilfen für den Gasversorger Uniper. Denkbar ist eine signifikante Mehrheitsbeteiligung des Bundes oder eine Verstaatlichung des Unternehmens. Laut Bundesregierung will man hier zeitnah eine Einigung erreichen.

Die geplante Gasumlage in Höhe von 2,419 Cent pro Kilowattstunde soll ab Oktober gelten und systemrelevante Gasimporteure unterstützen. Sie soll allerdings nicht vor November an die berechtigten Unternehmen ausgezahlt werden. Mit der Abgabe will die Bundesregierung einen Zusammenbruch der Gasversorgung verhindern. Uniper wäre einer der Hauptprofiteuer der Milliarden-Umlage, sollte diese wie ursprünglich geplant eingeführt werden.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 20, 2022 06:22 ET (10:22 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.