Nexign Revenue Management bietet Betreibern unbegrenzte Flexibilität, um aus neuen Monetarisierungsmodellen und Dienstleistungen jenseits der Konnektivität Kapital zu schlagen

Die neue Cloud-native Lösung bietet eine einzige konvergente Plattform, um den gesamten Prozess der Umsatzgenerierung über alle Branchen hinweg zu verwalten, Geschäftsprozesse zu optimieren und betriebliche Flexibilität zu gewährleisten

Die Lösung unterstützt die Monetarisierung von 5G-Diensten

Nexign, ein führender Anbieter von BSS- und Digitalisierungslösungen, bringt eine neue Cloud-native Lösung auf den Markt, die Kommunikationsdienstleistern (CSPs) unbegrenzte Flexibilität bietet, um von neuen Monetarisierungsmodellen und Diensten jenseits der Konnektivität zu profitieren. Nexign Revenue Management stellt eine einzige konvergente Plattform bereit, die Betreibern hilft, verschiedene Umsatzströme zu konsolidieren und den gesamten Prozess der Umsatzgenerierung über alle Geschäftsbereiche hinweg zu verwalten. Die Lösung optimiert Geschäftsprozesse und senkt die Gesamtbetriebskosten, während sie gleichzeitig das Umsatzwachstum fördert und die Kundenzufriedenheit in Sachen Abrechnung steigert. Sie gewährleistet außerdem eine betriebliche Flexibilität, die nicht durch Anbieter oder Technologie eingeschränkt ist, und unterstützt die 5G-Monetarisierung.

"Wenn CSPs beginnen, ihr Produktportfolio aktiv zu erweitern, neue Geschäftsfelder zu erschließen und schnell innovative Produkte auf den Markt zu bringen, benötigen sie ein modernes und flexibles Monetarisierungssystem, das den Anforderungen eines dynamischen Marktes gerecht wird. Außerdem rücken Fragen der Effizienzoptimierung und der Senkung der Betriebskosten in den Vordergrund. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, stellen wir eine dringend benötigte Lösung zur Reduzierung der Komplexität, zur Harmonisierung aller Umsatzströme und zur Sicherstellung eines konvergenten Nutzererlebnisses über alle Geschäftsbereiche hinweg vor. Nexign Revenue Management bietet CSPs unendliche Flexibilität, um innovative Angebote zu entwickeln, die Markteinführungszeit für neue Produkte zu verkürzen und aktuelle und zukünftige Dienste in einem zunehmend komplexen Umfeld zu monetarisieren", kommentiert Natalia Komleva, CEO von Nexign.

Nexign Revenue Management ist eine Cloud-native, flexible und skalierbare Lösung, die auf einer Microservices-Architektur basiert. Sie deckt den gesamten Revenue-Management-Prozess ab von der Gebühren- und Richtlinienverwaltung bis hin zum Abrechnungs- und Inkassomanagement und kann mit allen Telekommunikationsdiensten, digitalen Abonnements oder Produkten und Paketen von Drittanbietern arbeiten.

Die Lösung umfasst konvergente Gebührenerhebung, umfassendes Richtlinienmanagement, Netzwerk-Exposure und Netzwerkanalyse-Funktionen, die mit fortschrittlicher 4G- und 5G-Netzwerk-Monetarisierung arbeiten. Nexign Revenue Management unterstützt nativ die Konvergenz von B2B- und B2C-Geschäftsbereichen, Prepaid- und Postpaid-Zahlungsmodellen sowie Festnetz-, Breitband- und Mobilfunknetzen und lässt sich problemlos in jede digitale Schicht und andere Systeme in der BSS-Landschaft des Betreibers integrieren. Sie unterstützt bis zu 100 Millionen Abonnenten und kann 100 Tausend Transaktionen pro Sekunde verarbeiten. Die Lösung wurde in Übereinstimmung mit den 3GPP-, ETSI- und TM Forum-Industriestandards entwickelt und kann über die zertifizierten offenen APIs des TM Forums in die BSS-Landschaft integriert werden.

Über Nexign:

Nexign ist seit über 30 Jahren auf dem Markt und unterstützt die digitale Transformation von Unternehmen rund um den Globus. Das Unternehmen bietet konvergente BSS-Systeme für Telekommunikationsbetreiber und hochmoderne Lösungen, die das Mitarbeitererlebnis verbessern und digitale Ökosysteme ermöglichen. Wir sind bestrebt, die Partnerschaften mit unseren Kunden zu stärken, indem wir ihnen innovative Produkte anbieten, die auf modernsten Technologien und umfassender Expertise im Bereich der IT und Telekommunikation basieren. Weitere Informationen finden Sie unter: www.nexign.com.

