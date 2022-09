Das Ennogie-Solardach ist eine optisch ansprechende Ganzdachlösung für Photovoltaik, die leicht an praktisch jede Dachform angepasst werden kann. Die Kombination aus aktiven und passiven Modulen bei geringem Gewicht bietet dabei eine vollständige, dichte Dacheindeckung.In Französisch Buchholz beginnt aktuell ein besonderes Bauvorhaben. Was nach Süden klingt, liegt doch direkt am Rande Berlins: Für das Wohnquartier "Kokoni One" entstehen 84 Doppel- und Reihenhäuser neu, die alle mit einer Ganzdach-Photovoltaik-Lösung ausgestattet werden. Der Anbieter Ennogie spricht dabei sogar von einem Paradigmenwechsel ...

