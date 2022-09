Dank der Hausse an den Aktienmärkten und den gestiegenen Immobilienpreisen haben die privaten Vermögen weiter zugenommen.Zürich - Der Reichtum der Schweizer hat im zweiten Pandemiejahr 2021 weiter zugenommen. Dank der Hausse an den Aktienmärkten und den gestiegenen Immobilienpreisen haben die privaten Vermögen weiter zugenommen. Die Schweiz behält damit ihren weltweiten Spitzenplatz. Konkret betrug das durchschnittliche Vermögen eines Erwachsenen hierzulande knapp 697'000 US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahr einer...

