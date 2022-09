Bonn (ots) -



Anders als in einigen Medienberichten behauptet, hatte phoenix am gestrigen Montag kein eigenes Personal in London, um von den Trauerfeierlichkeiten für die Queen zu berichten. Bei phoenix, dem Ereigniskanal von ARD und ZDF, ist durch die Übertragung der Trauerfeierlichkeiten kein personeller oder finanzieller Mehraufwand entstanden. phoenix hat ab ca. 10.45 Uhr bis 18.00 Uhr über weite Strecken die ARD-Live-Berichterstattung aus London übernommen. Darüber hinaus wurde die politische Dimension des Ereignisses im Vorfeld und im Nachgang mit einem Experten im Bonner Studio eingeordnet. Die Übertragung solcher Ereignisse von weltweitem Interesse gehören zum originären Programmauftrag von phoenix. Insgesamt knapp 3,4 Mio. Seherinnen und Seher haben während der Live-Übertragungen zu phoenix geschaltet: Das entspricht einem überdurchschnittlichen Marktanteil von 1,3 Prozent.



