Im jährlichen Report "Expected Returns" wird untersucht, was Investoren in allen wichtigen Assetklassen über die nächsten fünf Jahre erwarten können.Rotterdam / Zürich - Robeco hat die zwölfte Ausgabe seines jährlichen Reports "Expected Returns" (2023-2027) veröffentlicht. Darin wird untersucht, was Investoren in allen wichtigen Assetklassen über die nächsten fünf Jahre erwarten können. Ausserdem enthalten sind gesamtwirtschaftliche Prognosen. Angesichts zahlreicher dynamischer und unvorhersehbarer Marktaspekte...

Den vollständigen Artikel lesen ...