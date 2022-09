Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die US-Gesamt- und Kerninflationswerte haben in der vergangenen Woche die Märkte erschüttert, so Peter De Coensel, CEO bei DPAM.Im August sei der Verbraucherpreisindex für alle städtischen Verbraucher saisonbereinigt um 0,1 Prozent gestiegen und sei in den letzten zwölf Monaten nicht saisonbereinigt um 8,3 Prozent nach oben geklettert. Der Index für alle Wirtschaftsgüter ohne Nahrungsmittel und Energie sei im August um 0,6% (SA) gestiegen; auf Jahressicht habe der Anstieg 6,3% (NSA) betragen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...