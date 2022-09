Wien (www.fondscheck.de) - Anleihen können in Zeiten von Inflation und steigenden Zinsen eine interessante Anlageklasse für Investoren darstellen, die Wert auf regelmäßige Ausschüttungen legen, meint Sven Pfeil, Fondsmanager beim Vermögensverwalter Aramea, so die Experten von "FONDS professionell".Vor allem treffe dies auf Nachranganleihen zu. Zwar seien auch diese Papiere seit Jahresbeginn unter Druck geraten. "Wir sehen aber enormes Erholungspotenzial, insbesondere in den Bereichen Versicherungen und Industrie", schreibe Pfeil in einem Marktkommentar. Zudem finde man bei Nachranganleihen weiter attraktive Kupons. ...

