Die BYD-Aktie kann sich in den letzten Tagen vor positiven Analystenkommentaren kaum retten. Zudem hat sich erneut die Marke von 215 Hongkong-Dollar als wichtige Unterstützung herausgestellt. Der Automobil-Hersteller will mit einem neuen Elektroauto in Indien punkten.Während Tesla-Chef Elon Musk noch zögert, ist BYD schon lange in Indien aktiv. Jedoch mit mäßigem Erfolg. Der E6, der von India Private Limited in Chennai montiert wird, kommt bislang nur auf überschaubare Verkaufszahlen.

