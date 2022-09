Die Furcht vor einer Rezession infolge massiver Zinserhöhungen treibt am Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed die Anleger in Europa um. Der überraschend große Zinsschritt der schwedischen Zentralbank um einen vollen Prozentpunkt verunsicherte die Investoren und ließ anfängliche Kursgewinne am Dienstag wieder abbröckeln. Der Dax rutschte rund ein Prozent auf 12.688 Punkte ab; der EuroStoxx50 notierte ebenfalls 0,8 Prozent tiefer bei 3472 ...

