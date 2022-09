Nächster Halt: Finale. 14 junge Unternehmerinnen und Unternehmer haben die Endrunde des Jungmakler Awards 2022 erreicht. Vom 04. bis 05.10.2022 wird sich im finalen BundesCasting in Nürnberg herausstellen, wer in der Lage ist, den renommierten Branchenwettbewerb in diesem Jahr für sich zu entscheiden. Die Preisverleihung findet schließlich am 27.10.2022 im Rahmen der DKM in Dortmund statt.Jury konstatiert starkes Teilnehmerfeld"Auch in diesem Jahr haben wir ein starkes Teilnehmerfeld gesehen", sagt ...

