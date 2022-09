Mainz (ots) -Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext!Donnerstag, 22. September 2022, 0.45 UhrFilmgorillasDas Film- und Serienmagazinmit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel SchröckertSilke Schröckert und Anne Wernicke stellen "Don't Worry, Darling" vor, den neuen Film von Olivia Wilde, in dem Florence Pugh und Wildes Lebensgefährte Harry Styles die Hauptrollen spielen.Anschließend lassen Anne Wernicke und Steven Gätjen einige Filme und Serien Revue passieren, in denen Queen Elizabeth II. auftrat - in fiktionalisierter Form oder sogar persönlich.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, erweitert das ZDF sein Angebot in der Filmberichterstattung - zuerst auf YouTube, dann im TV.Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5325573