Kronberg im Taunus (www.fondscheck.de) - Fidelity International gibt die Auflegung des Fidelity Funds - Sustainable Biodiversity Fund bekannt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Fonds bietet Anlegern Zugang zu einem globalen Aktienportfolio von Unternehmen, die zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen. Die Biodiversität zu erhalten, also das Gleichgewicht und die Vielfalt der Pflanzen- und Tierarten auf unserem Planeten, ist für das Überleben der Menschheit von existenzieller Bedeutung. Die drei größten globalen Risiken, mit denen wir in den nächsten zehn Jahren konfrontiert sein werden, haben dem Weltwirtschaftsforum zufolge direkt mit dem Verlust an Artenvielfalt zu tun1. ...

