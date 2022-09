Transformation des Kundenerlebnisses unterstützt durch Rackspace Managed Cloud Services

SAN ANTONIO, Sept. 20, 2022(NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute bekannt, dass es eine Private-Cloud-Managed-Services-Lösung für Hoteles City, das führende mexikanische Unternehmen für die Erschließung, den Bau und die Verwaltung von Hotels, implementiert hat. Die in einer VMware-Umgebung betriebene Plattform wird es Hoteles City ermöglichen, seine Infrastruktur weiter umzugestalten, seinen Gästen ein hervorragendes Erlebnis zu bieten und sich neuen geschäftlichen Herausforderungen in der Hotelbranche zu stellen.



"Wir haben eine langjährige Beziehung zu Hoteles City, und die Private-Cloud-Lösung, die wir in Zusammenarbeit mit dem Team des Unternehmens entwickelt haben, spiegelt unser Engagement für Fanatical Experience für unsere Kunden wider", so Enrique Valladares, Chief Sales Officer für Lateinamerika bei Rackspace Technology. "Während des gesamten Prozesses haben wir eng zusammengearbeitet, von der Analyse über die Implementierung bis hin zum Betrieb und zur Optimierung der Lösung."

In einer Branche, in der das Gästeerlebnis an erster Stelle steht, sehen sich die Unternehmen des Gastgewerbes der Herausforderung gegenüber, ihre Geschäftsmodelle zu ändern, um die sich stets ändernden Kundenerwartungen zu erfüllen. Die Gäste von heute verlangen mehr persönliche Interaktionen, aber auch die Möglichkeit, ihre Erfahrungen selbst zu steuern. Als Reaktion darauf haben die Unternehmen des Gastgewerbes Cloud-Technologien eingesetzt, um die Nutzererfahrung zu optimieren und unvergessliche, individuelle Erlebnisse zu schaffen.

"Unsere Geschäftsbeziehung mit Rackspace Technology ist so eng, als ob es zu unserem eigenen Team gehören würde", erklärte Francisco Fabregat, Information Technology Director, Hoteles City. "Wir sehen Rackspace Technology nicht nur als Hosting- und Virtualisierungsanbieter, sondern vielmehr als echte strategische Partner. Sie sorgen nicht nur dafür, dass die Lösung funktioniert, sondern verstehen auch unser Geschäft bis ins kleinste Detail."

"Wenn unsere Gäste in einem unserer Hotels ankommen, tun wir alles, um ihnen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten", so Fabregat weiter. "Wir müssen uns auf unsere Technologie verlassen können, damit sich der Nutzer keine Gedanken darüber machen muss, wo die Daten sind, wie sie gespeichert werden, ob sie sicher sind oder ob sie verfügbar sein werden."

Die Beziehung zwischen Rackspace Technology und Hoteles City besteht seit mehr als sieben Jahren und hat sich zu einer Beziehung entwickelt, die Hosting, Servervirtualisierung und den Betrieb der gesamten technologischen Infrastruktur des Unternehmens umfasst, wobei private Cloud-verwaltete Dienste in einer VMware-Umgebung genutzt werden.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden auf allen wichtigen Technologieplattformen, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Über Hoteles City

Hoteles City ist ein mexikanisches Unternehmen für die Erschließung, den Bau und die Verwaltung von Hotels. Mit einer Präsenz in 30 Bundesstaaten und 68 Städten verfügt das Unternehmen über die größte Hotelabdeckung in Mexiko und ist auch in Kolumbien, Costa Rica und Chile vertreten. Hoteles City begann seine internationale Expansion im Jahr 2012. Das Unternehmen verfügt derzeit über ein Portfolio von mehr als 150 Hotels und mehr als 17.000 Zimmern in vier Ländern. Zu seinen fünf Marken gehören: City Centro, City Express Suites, City Express Plus, City Express und City Express Junior.