Nun, wie heißt es so schön: Die Börse hat immer recht. Da ist sehr viel dran, denn zum Zeitpunkt der Kursfeststellung sind alle zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Informationen - und Stimmungen - im Kurs enthalten. Das mag so machen Anleger kopfschüttelnd zurücklassen, ist aber so. Wie etwa bei der Aktie von Apontis Pharma. Diese rammt es zurzeit ziemlich ungespitzt in den Boden, obwohl es doch - eigentlich - gute Meldungen gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...