Der amerikanische Technologiekonzern Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, NYSE: MSFT) kündigte am Dienstag eine Dividendenerhöhung um knapp 10 Prozent auf 68 US-Cents je Anteilsschein an. Microsoft zahlte zuletzt eine Quartalsdividende in Höhe von 62 US-Cents. Es werden künftig 2,72 US-Dollar jährlich ausbezahlt. Die Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 241,40 US-Dollar bei 1,13 Prozent (Stand: 20. September 2022). Die Auszahlung erfolgt ...

