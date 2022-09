HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Cancom auf "Buy" nach der Präsentation des Managements auf einer Konferenz mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Trotz des aktuell schwachen Wirtschaftsumfelds habe der Finanzvorstand auf eine anhaltend robuste IT-Nachfage verwiesen, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch der Digitalisierungsbedarf deutscher Unternehmen sei weiterhin hoch. Dies sei ein gutes Vorzeichen für einen Aufschwung beim IT-Dienstleister in der zweiten Jahreshälfte./tav/tih



ISIN: DE0005419105

