HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek nach einer bankinternen Konferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Die fortschreitende Digitalisierung der Architektur und Baubranche dürfte kurzfristig den Gegenwind durch die makroökonomische Schwäche ausgleichen, schrieb Analyst Nay Soe Naing in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese Einschätzung sei auch durch den optimistischen Auftritt des Bausoftwarespezialisten untermauert worden. /tav/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2022 / 07:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006452907

NEMETSCHEK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de