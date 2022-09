FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Siemens auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 133 Euro belassen. Aktienrückkäufe seien seit einigen Jahren fester Bestandteil der Anlagestory von Siemens, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz des aktuell schwierigen Umfelds sei nun sogar eine Beschleunigung der Rückkäufe drin angesichts des weiterhin hohen Zuflusses an Geldmitteln. Die Aktie sei in ihrer Schwächephase ein Kauf./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2022 / 10:32 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2022 / 12:36 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

SIEMENS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de