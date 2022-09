Straubing (ots) -



Statt sich um das Wohl der Bevölkerung zu kümmern und alles zu tun, um die ökonomische und soziale Lage zu verbessern, mischen die Mullahs auf unselige Weise in allen Konflikten in der Region mit und liefern sich ein Armdrücken mit dem Westen, statt endlich den Weg für eine Einigung im Atomkonflikt freizumachen und das Volk von der Last der Sanktionen zu befreien. So schlimm es für die Menschen ist: Der Westen wird die Gangart gegenüber Teheran noch verschärfen müssen. Das trifft speziell auf Deutschland zu: Wer sich eine wertebasierte und feministische Außenpolitik auf die Fahnen schreibt, kann es nach Aminis Tod nicht bei Worten belassen und zur Tagesordnung übergehen.



