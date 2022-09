Tecnotree, ein globaler Anbieter von Business Support Systems (BSS) für die Telekommunikationsbranche, gibt bekannt, dass er Digital BSS-Produkte, die auf Microsoft Azure basieren, für Digital Service Provider (DSPs) bereitstellen wird. Durch diese Integration werden Service-Provider in die Lage versetzt, Innovationen und Anpassungen schnell vorzunehmen und gleichzeitig ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten.

Da 5G und das Internet der Dinge (IoT) die Industrielandschaft umgestalten, ist die IT-Infrastruktur von Service Providern heute agiler und Cloud-nativ, ebenso wie die zugrundeliegenden Anwendungen zur dynamischen Unterstützung von Gebührenerhebung, Abrechnung und Partnerfunktionen. Die Digital Suite-5 von Tecnotree für die Monetarisierung von Verbrauchern und Unternehmen läuft nativ auf Kubernetes und ist auf die Microsoft Azure-Cloud abgestimmt, um mandantenfähige, multiregionale Transformationen voranzutreiben, die es Unternehmen ermöglichen, die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu senken, indem erhebliche Vorabinvestitionen vermieden werden. Tecnotree Moments für Unternehmen und Verbraucher ermöglicht ein digitales Ökosystem von Microservices als Erweiterung der Digital-BSS-Suite-5, indem es das vorintegrierte Partner-Ökosystem von Moments in sofortige Umsatzgeneratoren für Branchen wie Sport, Glücksspiel, Gesundheit Wellness, Bildung und andere vertikale Bereiche umwandelt. Dies ermöglicht es Kommunikationsdienstleistern (CSPs), sich nahtlos in DSPs zu verwandeln, mit der Möglichkeit, ihre IT-Ökosysteme zu dynamisieren und innovative digitale Angebote zu lancieren.

Während Tier-1-Anbieter einen klaren Weg für die Migration in die Cloud in den nächsten Jahren definiert haben, erwägen Tier-2- und Tier-3-Anbieter die Vorzüge von Cloud-basierten Systemen. Gleichzeitig bewegen sich New-Age-Anbieter und Mobile Virtual Network Operators (MVNOs) schnell in Richtung Cloud BSS.

"Durch die Integration von Tecnotree-Produkten mit Microsoft Azure helfen wir Dienstanbietern, neue Dienste auf den Markt zu bringen", sagt Padma Ravichander, CEO der Tecnotree Corporation. "Mit diesem kombinierten Angebot haben DSPs nun die Möglichkeit, das volle Potenzial von 5G-Investitionen auszuschöpfen und dabei die Geschwindigkeit in den Mittelpunkt der Transformation zu stellen. Mit der Einführung von Tecnotree Moments für B2B2X Headless Commerce in verschiedenen Märkten auf der ganzen Welt als Erweiterung unseres digitalen Angebots wird der Wandel die Zukunft des digitalen Geschäfts neu definieren."

Rick Lievano, CTO WW Telecom bei Microsoft sagt: "Mit der Tecnotree Digital Suite 5 in der Microsoft Azure Cloud ermöglicht Tecnotree die digitale Transformation für Service Provider. Durch die Kombination des umfassenden Fachwissens von Tecnotree und der Softwarekapazitäten von Microsoft helfen wir Dienstanbietern dabei, verbesserte Nutzererfahrungen zu schaffen und neue Einnahmequellen für das Telekommunikations-Ökosystem zu erschließen."

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein 5G-fähiger digitaler Business Support System (BSS) Akteur mit KI/ML-Fähigkeiten sowie Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree ist das erste Unternehmen weltweit, das nach den Open-API-Standards des TM-Forums platin-zertifiziert ist. Unser agiles und quelloffenes Digital BSS Stack umfasst die gesamte Bandbreite an Geschäftsprozessen (Order-to-Cash) sowie die Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und weitere digitale Dienstleistungsbranchen, die Chancen über die Konnektivität hinaus schaffen. Tecnotree bietet seinen Kunden über die Tecnotree Moments-Plattform auch Fintech- sowie B2B2X-Multi-Experience-Digitalmarktplätze an, um digital vernetzte Gemeinschaften in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen. Die Produkte und Dienstleistungen der digitalen Plattform von Tecnotree werden heute von mehr als 1 Milliarde Abonnenten in über 70 Ländern weltweit genutzt. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

