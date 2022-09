Starkregen und Co.: Ohne Absicherung drohen im Schadensfall unabsehbare Kosten (djd). Die meisten Hausbesitzer ächzen unter drastisch gestiegenen Energiepreisen. Wer jetzt noch bauen will, muss mit höheren Zinsen und Handwerkerkosten rechnen. Am Versicherungsschutz sollte man in dieser Situation nicht sparen: Denn im Schadensfall können unüberschaubare Kosten drohen. Für Hausbesitzer und Bauherren: Versicherung gegen Naturgewalten Gegen das Starkregenrisiko etwa können Hausbesitzer und Bauherren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...