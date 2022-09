In Kanada steht heute die Verbraucherpreisinflation (CPI) an. Die Kerninflation dürfte von großem Interesse sein, da sie einen Hinweis darauf geben wird, wie weit die geldpolitische Straffung in Kanada noch gehen wird. Nichtsdestotrotz dürfte das Währungspaar USD/CAD über der Marke von 1,30 bleiben, so die Ökonomen von Commerbznka. Die Kerninflation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...