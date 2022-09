Der größte Teekonzern der Welt will Kinaxis' simultane Planungstechnik zur Steuerung seiner Lieferkette einsetzen

Kinaxis Inc. (TSX: KXS), Vorreiter bei der Förderung von Agilität für schnelle und sichere Entscheidungsprozesse in einer unvorhersehbaren Welt, gab heute bekannt, dass sich ekaterra für Kinaxis entschieden hat, um Silos aufzubrechen und simultane Planung einzuführen und auf diese Weise die Lieferkette agiler und präziser zu machen.

Mit Marken wie Lipton, PG Tips, T2, TAZO und Pukka ist ekaterra der größte Teekonzern der Welt. Das in Rotterdam, Niederlande, ansässige Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern vertreten und verfügt über 11 Produktionsstandorte. Der Teeproduzent will die RapidResponse-Plattform von Kinaxis nutzen, um volle Transparenz über seine gesamte Lieferkette zu erlangen, damit Störungen besser bewältigt und schneller intelligentere Entscheidungen getroffen werden können.

"Unsere Lieferketten beginnen mit einem Teeblatt und entwickeln sich dann zu Produkten für einige der größten Teemarken, die von Menschen auf der ganzen Welt genossen werden", so Abhisek Biyani, IT Enterprise Application Director von ekaterra. "Es war sowohl für uns als Unternehmen als auch für unsere Planer sehr wichtig, in großem Maßstab präzise planen und gleichzeitig flexibel auf globale Störungen reagieren zu können. Die Plattform von Kinaxis ist auf die Bedürfnisse unseres Unternehmens abgestimmt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Kinaxis, während sich unser Geschäft und unsere Herangehensweise an die Lieferkettenplanung verändern und weiterentwickeln."

Mit Kinaxis verfügt ekaterra über eine vollständige Transparenz der Lieferkette, die Möglichkeit, mehrere Simulationen durchzuführen und in Echtzeit zusammenzuarbeiten. Außerdem kann ekaterra zahlreiche Anwendungen nutzen, die die nötige Agilität und Flexibilität bieten" um auf Marktschwankungen und Veränderungen der Nachfrage zu reagieren. Damit schließt sich ekaterra einem wachsenden Ökosystem von Konsumgütern (CPG) innerhalb von Kinaxis an.

"Um sicherzustellen, dass die Verbraucher ein frisches und mit Sorgfalt hergestelltes Getränk genießen können, benötigen Unternehmen wie ekaterra in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ein hohes Maß an Geschwindigkeit und Präzision in ihrer Lieferkette. Das kann nur mit der richtigen Planungstechnologie erreicht werden", sagte John Sicard, CEO von Kinaxis. "Wir freuen uns darauf, mit ekaterra bei der digitalen Transformation zusammenzuarbeiten und ihnen dabei zu helfen, ihre Ziele in der Lieferkette zu erreichen."

