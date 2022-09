Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Die internationale digitale Wirtschaft ist in Hochform und freut sich auf die Rückkehr der weltweit größten und umfassendsten Technologie- und Start-up-Veranstaltung, die vom 10. bis zum 14. Oktober stattfindet und eine bisher unerreichte Rekordbeteiligung aufweist. Die anhaltende Ausweitung der Veranstaltung wird durch die Einrichtung von drei zusätzlichen, ausverkauften Hallen im Dubai World Trade Centre vorangetrieben.Die GITEX GLOBAL 2022 wird mehr als 4.500 Unternehmen und mehr als 100.000 Teilnehmer aus 170 Ländern in 26 Hallen und zwei Millionen Quadratmetern beherbergen. Dieses weltweite Aufgebot an Unternehmen und Start-ups wird bahnbrechende Anwendungen in den Bereichen Metaversum, KI, Web 3.0, Blockchain, 6G, Cloud Computing, FinTech und Big Data vorstellen. An der Veranstaltung nehmen auch die weltweit führenden Technologieunternehmen Microsoft, Huawei, IBM, Dell Technologies, Ericsson, Avaya, Honeywell, Hewlett Packard Enterprise, e&, Lenovo und Cisco teil."GITEX GLOBAL übernimmt das Ruder bei der Zusammenarbeit mit den führenden Technologieunternehmen der Welt, um alle über die Metamorphose der digitalen Wirtschaft aufzuklären und dafür zu begeistern. Wir werden die besten Köpfe aus allen Unternehmen der Welt zusammenbringen, um die Auswirkungen dieser Technologiefusion auf die Gesellschaft und unsere Zukunft zu diskutieren, zu hinterfragen und zu rationalisieren. Das ist GITEX 3.0", erklärte Trixie LohMirmand, Geschäftsführende Vizepräsidentin für Veranstaltungsmanagement im Dubai World Trade Centre, dem Veranstalter der GITEX GLOBAL.Mit einem tiefen Einblick in das digitale Universum präsentiert GITEX GLOBAL seine Ausgabe 3.0 mit Ai Everything, North Star Dubai (ehemals GITEX Future Stars), Fintech Surge, Future Blockchain Summit und Marketing Mania.In diesem Jahr werden zwei neue Veranstaltungen angeboten: Global DevSlam und X-VERSE.Der Global DevSlam ist das größte Entwickler-Treffen im Nahen Osten, bei dem 10.000 Programmierer mit Entwicklern der größten Tech-Unternehmen der Welt zusammenkommen, darunter Anaconda, AWS, Google, Instagram, Microsoft, Oracle und Red Hat.X-VERSE kuratiert in Partnerschaft mit Decentraland eine der weltweit immersivsten Reisen ins Metaversum: eine beispiellose Erfahrung von bahnbrechenden Industrieanwendungen des Metaversums.North Star Dubai unterstreicht zusammen mit seinem strategischen Partner, dem Dubai Chamber of Digital Economy, die laufende Entwicklung des weltweiten Start-up-Ökosystems und die wichtige Rolle, die Start-ups bei der Förderung von Innovationen spielen. Die weltweit größte Start-up-Veranstaltung versammelt mehr als 800 Aussteller aus 60 Ländern mit über 600 Investoren in einem florierenden, innovativen Unternehmer-Ökosystem.Auf der GITEX GLOBAL sind Länderpavillons aus Zypern, Äthiopien, der Europäischen Union, Kuwait, Uganda, der Türkei, den Vereinigten Staaten, Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Indien, Pakistan, Saudi-Arabien, Marokko, Nigeria und Brasilien zu finden.Darüber hinaus umfasst die Veranstaltung 14 Konferenzabschnitte mit über 500 Stunden anregender Vorträge, Fallstudien und Workshops von mehr als 1.000 Ministern, internationalen Technologieführern und Experten zu Themen wie Krypto, 6G, Metaversum und zukünftige Mobilität, einschließlich fliegender Autos und Elektroflugzeuge.Weitere Informationen finden Sie unter www.gitex.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1902069/GITEX_GLOBAL_image.jpgPressekontakt:Pooja Sagar,+971503814545,pooja.sagar@bcw-global.comOriginal-Content von: GITEX GLOBAL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165352/5325772