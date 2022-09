Mehr als 99 Prozent der 3.600 Kunden haben Wartungs- und Supportjahresverträge

ExaGrid, Anbieter der branchenweit einzigen Tiered-Backup-Storage-Lösung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen Net Promoter Score (NPS) von +81 erreicht hat. Der NPS ist ein Messwert für die Treue der Kunden gegenüber einem Unternehmen. Die NPS-Werte werden in einer Umfrage mit nur einer Frage erhoben. Der NPS-Score, der zwischen -100 und +100 liegen kann, gilt oft als höchster Standard bei der Messung der Kundenzufriedenheit. Der Wert ist ein Maß dafür, ob Bestandskunden ExaGrid einem Freund bzw. einem Kollegen weiterempfehlen würden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220920005057/de/

This +81 score truly reflects ExaGrid's commitment and knowledge of backup storage. (Graphic: Business Wire)

Mit diesem Score hebt sich ExaGrid Tiered Backup Storage aufgrund seiner differenzierten Produktarchitektur weiter von seinen Wettbewerbern in diesem Sektor ab. ExaGrid bietet das branchenweit größte Scale-Out-System an, das aus 32 EX84-Appliances besteht, die bis zu 2,7 PB Voll-Backups in einem einzigen System aufnehmen können. Das sind 50 Prozent mehr als jede andere Lösung mit aggressiver Deduplizierung. Hinzu kommen die innovativen Vertriebskanalprogramme von ExaGrid und sein außergewöhnlicher Kundensupport.

"Wir möchten mit aller Kraft ein Produkt liefern, das hält, was wir versprechen, und das einfach funktioniert. Es bietet einen ausgezeichneten Kundensupport, der auf unserem beispiellosen Modell mit dedizierten Support-Technikern aufbaut", so Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "Unser Unternehmen ist ausschließlich darauf fokussiert, die bestmöglichen Backup-Speicherlösungen anzubieten. Dazu verbessern wir die Leistung, Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit von Backups und bieten branchenweit das qualitativ hochwertigste Produkt und den besten Kundensupport. Der Score von +81 spiegelt unser Engagement und unser Know-how über Backup-Speicher wider."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitaufbewahrungsspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für besonders schnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellung. Das Retention-Repository ist die kostengünstigste Lösung für die langfristige Speicherung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und stellt auch bei steigenden Datenmengen ein Backup-Fenster mit fester Länge zur Verfügung, wodurch kostenintensive Hardware-Upgrades und die Überalterung von Produkten vermieden werden. ExaGrid bietet den branchenweit einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer netzwerkunabhängigen Schicht, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt in den folgenden Ländern und Regionen Vertriebsmitarbeiter und Systemtechniker vor Ort: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Iberische Halbinsel, Indien, Israel, Japan, Mexiko, Skandinavien, Polen, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Großbritannien, USA und andere Regionen.

Besuchen Sie uns unter exagrid.com oder kontaktieren Sie uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit der Datensicherung verbringen. Lesen Sie auch unsere mehr als 100 Gartner Peer Insight-Reviews

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220920005057/de/

Contacts:

Medien:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com