Groupe RSL mit Sitz in Quebec sorgt für Innovation, um die Diamantenbranche neu zu beflügeln

Groupe RSL hat als erstes Unternehmen in Kanada in seiner Produktionseinrichtung in Quebec einen Diamanten künstlich hergestellt. Das Unternehmen stellt derzeit große Diamanten für den Premium-Schmuckmarkt her. Nachhaltigkeit bietet die Grundlage des Ansatzes von Groupe RSL, und das Unternehmen ist der festen Überzeugung, dass Labordiamanten sich signifikant auf die Reduzierung der Umweltauswirkungen der Diamantenproduktion auswirken werden.

"Labordiamanten haben das Potenzial, die Branche zu revolutionieren und gleichzeitig die mit der Diamantenproduktion verbundenen Umwelt- und menschlichen Kosten zu reduzieren", so Luke Sinclair, CFO von Groupe RSL. "Verbraucher fordern mehr Transparenz bei den Diamanten, die sie kaufen, und wir sind der festen Überzeugung, dass die Branche nicht mit der Umwelt oder den Prinzipien sozialer Verantwortung in Konflikt kommen muss. Wir freuen uns auf die weitere Entwicklung der Branche für im Labor gezüchtete Diamanten in den kommenden Jahren."

Groupe RSL stellt seine Diamanten vor Ort in Quebec per Chemical Vapour Deposition oder CVD her. Dabei werden Wasserstoff und Methangas unter präzisen Bedingungen in einem Plasma kombiniert, um Diamanten Atom für Atom über mehrere Wochen bis zu einem Monat zu züchten. Das Werk von Groupe RSL wird völlig hydroelektrisch versorgt und das Unternehmen hat einen eigenen, speziellen Prozess entwickelt, um zum ersten kanadischen Unternehmen zu werden, das diesen Ansatz zur Herstellung von Diamanten einsetzt.

"Für den Großteil der Wissenschaftsgeschichte haben wir es für unmöglich gehalten, Diamanten außer in äußerst heißen Bedingungen unter hohem Druck herzustellen. Deshalb konzentrierten sich die ersten Versuche zur Herstellung künstlicher Diamanten auf das Nachstellen des enormen Drucks, bei dem Diamanten in der Natur unterirdisch entstehen", fügt Sinclair hinzu. "Durch die neueste Forschung entstand ein neuer Ansatz, bei dem Wasserstoff und Methangas in einer kontrollierten Reaktion eingesetzt werden."

Bergbaudiamanten vs. Labordiamanten

Bergbau- und Labordiamanten sind identisch ob chemisch, physikalisch und optisch. Sie können ohne hochtechnische Spezialausrüstung nicht voneinander unterschieden werden. Geschürfte Diamanten enthalten oft sogar Defekte oder Unreinheiten, die in Labordiamanten kontrolliert bzw. entfernt werden können.

Verbraucherverlagerung

Die Nachfrage nach im Labor gezüchteten Diamanten ist in den vergangenen Jahren signifikant gestiegen. So verdoppelte sich der Umsatz von Labordiamanten zwischen 2020 und 2022.1 Millennials und Generation Z verzichten zunehmend auf geschürfte Diamanten. Fast 70 der Millenials ziehen den Kauf einer im Labor gezüchteten Alternative in Erwägung.2 Verbraucher wünschen sich auch mehr Transparenz, um sicherzustellen, dass Diamanten verantwortungsbewusst beschafft und nachhaltig produziert werden. Neun von zehn Generation Z-Angehörigen ist beispielsweise der Meinung, dass Unternehmen dafür verantwortlich sind, Umwelt- und soziale Fragen anzusprechen.

Über Groupe RSL Inc.

Groupe RSL Inc. ist ein innovativer Produzent von Diamanten und der einzige kanadische Hersteller von Labordiamanten für den Schmuckmarkt. Das Unternehmen stellt Diamanten mithilfe eines speziellen CVD-Prozesses und entsprechender Technologie her. Groupe RSL erzeugt wunderschöne und nachhaltige kanadische Diamanten in der Einrichtung des Unternehmens in Quebec, die zu 100 hydroelektrisch betrieben wird. Während die Diamanten des Herstellers ewig währen, hat sich das Unternehmen ganz dem Ziel verschrieben, dass seine Auswirkungen auf die Umwelt und Gesellschaft dies nicht tun. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.groupersl.com.

