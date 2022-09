Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Die Tourismusorganisation von Seoul veröffentlicht 3 Seoul-Tour-Werbeclips mit RM und Jin von BTS in den Hauptrollen: "deliciouSeoul", "healingSeoul" und "snapshotSeoul"- Die Clips werden auf Außenbildschirmen in Großstädten wie Tokio, Bangkok und Kuala Lumpur gezeigt und in globalen TV-Medien wie CNN und BBC ausgestrahlt. Synergie mit den Werbemaßnahmen der Stadt erwartet.Ein Werbevideo mit dem Titel "2022 Seoul Tour" mit dem ehrenamtlichen Tourismusbotschafter der Stadt Seoul, BTS, wurde auf dem offiziellen Youtube-Kanal der Stadt "VisitSeoul TV" (https://www.youtube.com/c/VisitSeoulTV).In diesem Jahr enthüllen die BTS-Mitglieder RM und Jin drei Nuancen des Reizes der Stadt ("deliciouSeoul", "healingSeoul" und "snapshotSeoul"), indem sie erzählen, wie angenehm ihr tägliches Leben in Seoul ist. Nach der Veröffentlichung der ersten Episode von "deliciouSeoul" am 16. September 2022 werden jede Woche insgesamt drei Episoden veröffentlicht.Eine groß angelegte Kampagne zur Förderung des Tourismus in Seoul, bei der Werbevideos gezeigt werden und der Slogan "MY SOUL SEOUL" auf großen Medienkanälen wie CNN, BBC und CNA sowie auf Außenbildschirmen in sieben asiatischen Großstädten, darunter Tokio, Kuala Lumpur und Bangkok, zu sehen ist, wird bis November fortgesetzt. Wer Fotos von Außenbildschirmen, auf denen die Clips zu sehen sind, in den sozialen Medien postet, kann etwas gewinnen. Wer weitere Informationen sucht, z. B. über den Sendezeitraum in bestimmten Ländern, sollte die offiziellen Social-Media-Kanäle von Seoul Tour besuchen, z. B. die Instagram-Seite (@visitseoul_official).Die Tourismusorganisation von Seoul zeigte sich entschlossen: "Wir hoffen, dass die Clips und die globalen Werbeaktivitäten mit BTS Seoul als das bevorzugte Reiseziel in den Köpfen aller Reisenden aus aller Welt verankern, die ihre lang ersehnten Reisen nach COVID-19 planen."Seouler Tourismusorganisation (STO)Die Seoul Tourism Organization (STO) ist eine auf den Tourismus spezialisierte Organisation. Die STO wurde gegründet, um die Tourismusindustrie zu fördern und die lokale Wirtschaft wiederzubeleben, indem eine globale Marke für die Stadt Seoul geschaffen wird, um ihren Bekanntheitsgrad in der ganzen Welt zu erhöhen.Foto https://mma.prnewswire.com/media/1900545/image_1.jpgFoto https://mma.prnewswire.com/media/1900546/image_2.jpgPressekontakt:Seoul Tourism Organization / Dayoung Jung,Manager / dyjung@sto.or.kr / +82-2-3788-0893Original-Content von: Seoul Tourism Organization, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133980/5325826