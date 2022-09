Die Sitel Group, einer der größten und global diversifizierten Anbieter von innovativen Kundenerfahrungen (CX) für viele der beliebtesten Marken der Welt, gab bekannt, dass die Diskussionen mit der Majorel Group Luxembourg S.A. ("Majorel") über eine vorgeschlagene Fusion abgebrochen wurden.

Im Anschluss an die Sorgfaltspflicht und die Validierung der durch die Fusion zu erwartenden Synergien sei keine Übereinstimmung zwischen den Aktionären der beiden Unternehmen bezüglich der endgültigen Struktur der Transaktion vor dem Hintergrund der aktuellen Makroumgebung erzielt worden.

"Die Sitel Group kombiniert eine starke Erfolgsbilanz bei der Umsetzung, einen soliden Wachstumstrend gegenüber dem Vorjahr und eine betriebliche Exzellenz, die es uns ermöglichen, den mehr als 700 Marken und Kunden, die wir unterstützen, einen außergewöhnlichen Wert und Service zu bieten", sagte Laurent Uberti, President, CEO und Mitbegründer der Sitel Group.

"Unsere Zahlen für das erste Halbjahr 2022* zeigen ebenfalls unsere bewährte Resilienz in diesen schwierigen Zeiten, mit einem zweistelligen Wachstum im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres und rund 315 Mio. EUR beim EBITDA IFRS, was 17 Prozent des Umsatzes entspricht (+30 im Vergleich zu H1 2021). Auch in Zukunft engagieren wir uns dafür, unsere Kunden dabei zu unterstützen, sich an den digitalen Wandel anzupassen, mit einer flexiblen, umfassenden CX-Lösung, die für ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihren Vorteil auf dem Markt wesentlich ist."

Über die Sitel Group

Als einer der größten und globalen Anbieter von Kundenerfahrungs- (CX) Produkten und Lösungen, befähigt die Sitel Group Marken dazu, stärkere Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen, indem sie bedeutsame Verbindungen schafft, die den Markenwert steigern. Wir lassen uns von der einzigartigen Vision und den Zielen jeder Marke inspirieren und fragen "was passiert, wenn?", wobei wir unsere Fachkompetenz anwenden, um innovative Lösungen zu erstellen, die den Arbeitsaufwand der Kunden verringern.

Mit 170.000 Mitarbeitern in aller Welt die von zu Hause aus oder in einem unserer CX-Hubs arbeiten verbinden wir beliebte Marken sicher mit ihren Kunden, mehr als 8 Millionen Mal am Tag in mehr als 50 Sprachen. Ob digital oder sprachbasiert, unsere Lösungen bieten allen unseren Kundenberührungspunkten einen Wettbewerbsvorteil. Unsere preisgekrönte Unternehmenskultur baut auf mehr als 40 Jahren branchenführender Erfahrung und unserem Engagement auf, um die Mitarbeitererfahrung zu verbessern.

EXP+ von Sitel Group ist eine flexible Lösung mit vollständiger Cloud-Fähigkeit, die entwickelt wurde, um die Bereitstellung von End-to-End-CX-Services zu vereinfachen, während gleichzeitig die Effizienz, die Effektivität und die Kundenzufriedenheit verbessert werden. EXP+ schafft ein robustes Ökosystem durch die Nutzung der Stärke von fünf miteinander verbundenen Produktfamilien.

Der wichtigste Aktionär der Sitel Group ist Creadev, der Unternehmensinvestitionszweig der Mulliez-Familie.

