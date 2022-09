Bei der Produktion von planted.chicken Tenders kommen nur Wasser, Proteine & Fasern von der Gelberbse, Rapsöl, Salz, Hefe, Gewürze und Weizenmehl zum Einsatz.Kempthal - Das Schweizer Foodtech-Startup Planted revolutioniert den Markt mit einem weiteren bisher nie da gewesenen Produkt: In den planted.chicken Tenders finden sich nur natürliche Zutaten, keine Zusatzstoffe, faserige, saftige und knusprige Pouletstücke im Ganzen. In der Schweiz sind die planted.chicken Tenders erstmal in Zusammenarbeit mit der Familie Wiesner Gastronomie auf dem Markt...

