Vor der mit Spannung erwarteten Leitzinsentscheidung der US-Notenbank trauen sich die Anleger am Mittwoch nicht aus der Deckung: Der Broker IG taxiert den DAX etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 12.627 Punkte. Er bleibt damit in Sichtweite des Monatstiefs von 12.603 Punkten.An der Wall Street gab es am Vorabend im Dow Jones und S&P 500 bereits weitere Tiefststände seit Juli. Von der Fed wird zur Wochenmitte wieder ein kräftiger Zinsschritt gegen die hohe Inflation ...

