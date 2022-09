Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 0,9613 kaum verändert. Ein Dollar kostet derweil 0,9648 Franken.New York - Der Euro hat sich am Mittwoch vor der mit Spannung erwarteten Sitzung der US-Notenbank Fed bisher kaum bewegt. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 0,9961 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Auch gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 0,9613 kaum verändert. Ein Dollar kostet derweil 0,9648 Franken. Die Finanzmärkte warten auf die Entscheidungen...

