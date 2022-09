Die Partner wollen in China gemeinsam ein Vertriebsnetz aufbauen, so dass die inländischen Kunden von GROW Zugang zu Produkten von Julius Bär erhalten.Zürich - Julius Bär erwirbt eine Beteiligung an der chinesischen GROW Investment Group. Damit werde die Bank zum strategischen Investor und Geschäftspartner von GROW und mache gleichzeitig den ersten Schritt in das chinesische Onshore-Geschäft. Insgesamt werde ein Betrag im niedrigen zweistelligen Millionenbereich in US-Dollar investiert, teilte Bär am Mittwoch mit. Die Partner wollen in China...

