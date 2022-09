Der amerikanische Baukonzern Toll Brothers Inc. (ISIN: US8894781033, NYSE: TOL) kündigt eine vierteljährliche Dividende von 20 US-Cents je Aktie an. Der Konzern schüttet auf das Jahr hochgerechnet damit unverändert 0,80 US-Dollar aus. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 43,50 US-Dollar (Stand: 20. September 2022) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,84 Prozent. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 21. Oktober 2022 (Record ...

