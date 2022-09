DJ Novartis will im US-Patentstreit um Gilenya Supreme Court anrufen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Schweizer Pharmakonzern Novartis ist mit der Berufung im Rechtsstreit um die Exklusivität seines Multiple-Sklerose-Blockbuster-Medikaments Gilenya gescheitert, will aber eine höhere Instanz anrufen. Der US Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC), der Novartis' Patent auf Gilenya für ungültig erklärt hatte, lehnte eine erneute Anhörung ab. Novartis warnte vor Umsatzeinbußen, sollten in den USA Generika auf den Markt kommen. Seinen Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern, der nun vor den Supreme Court ziehen will.

Sollten in den USA Gilenya-Generika auf den Markt kommen, dürfte das den Konzernumsatz 2022 um 300 Millionen US-Dollar schmälern, so Novartis. Die Schweizer gehen aber weiterhin davon aus, den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis 2022 auf Basis konstanter Wechselkurse im mittleren zweistelligen Prozentbereich zu steigern.

Novartis kündigte an, das Patent "energisch" zu verteidigen, wobei alle Optionen auf den Tisch kommen sollen. Angestrebt werde eine Überprüfung des Urteils durch den Obersten Gerichtshof in den USA, den Supreme Court. Eine Entscheidung, ob der Antrag zugelassen wird, könnte aber mehrere Monate dauern.

Geklagt gegen das Gilenya-Patent hatte der chinesische Arzneimittelhersteller HEC Pharma Co. Im August 2020 hatte ein US-Bundesgericht in Delaware HEC Pharma die Markteinführung einer generischen Version des Medikaments bis zum Auslaufen des Gilenya-Patents im Dezember 2027 untersagt. Im Januar 2022 bestätigte der Federal Circuit diese Entscheidung, doch HEC Pharma beantragte eine erneute Anhörung. Dasselbe Gericht - in einer neuen personellen Zusammensetzung - kippte das vorherige Urteil.

Mit anderen Arzneimittelherstellern hatte Novartis im Streit um Gilenya eine Einigung erzielt. Diese sieht vor, dass die Konkurrenten auch vor dem ursprünglichen Ablauf des Patents generische Versionen auf den Markt bringen können. Mit der jetzigen Entscheidung seien HEC und die anderen Pharmaunternehmen in der Lage, mit Genehmigung durch die Arzneimittelbehörde FDA bereits zeitnah Gilenya-Generika im Markt einzuführen.

