The following instruments on XETRA do have their first trading 21.09.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.09.2022Aktien1 CA86419L1076 Stuve Gold Corp.Anleihen1 XS2536364081 Citigroup Inc.2 XS2536362622 Citigroup Inc.3 FR001400CSY7 Coface S.A.4 CH1193213076 Basler Kantonalbank5 AT0000A303X2 Erste Group Bank AG6 DE000LB38077 Landesbank Baden-Württemberg7 FR001400AFJ9 Elis S.A.8 DE000HLB77E5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 XS2532888174 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 CH1211713230 Roche Kapitalmarkt AG11 CH1211713222 Roche Kapitalmarkt AG