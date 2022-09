Andersen Global erweitert seine Präsenz durch eine Kooperationsvereinbarung mit Squair und dehnt seine Reichweite in der europäischen Region nach Frankreich aus, um die Anforderungen von Mandanten nahtlos erfüllen zu können.

Squair Law wurde 2019 von Olivier Lopez und Damien Gorse gegründet. Das multidisziplinäre Fachberaterteam der Kanzlei bietet breit gefächerte Kompetenzen in den Bereichen Wettbewerbs- und Verbraucherrecht, Streitsachen und Konfliktbeilegung, Fusionen und Übernahmen, DSGVO, Auflageneinhaltung, Steuerfragen, Arbeitsrecht, geistiges Eigentum und Technologie. Die Kanzlei hat fünf Standorte in Frankreich: Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux und Aix-en-Provence.

"Die von Squair in den vergangenen fünf Jahren erzielten Erfolge beruhen auf unserem mandantenorientierten Geschäftsmodell, das die Bereitstellung umfassender, erstklassiger Kundenlösungen in den Vordergrund stellt", so Olivier Lopez, Geschäftsführender Partner von Squair. "Wir sind bestrebt, unsere starke Stellung in Frankreich zu erhalten und sogar noch auszubauen, und unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global unterstreicht unser Engagement dafür, unsere Mandanten mit grenzüberschreitenden, integrierten und synergistischen Kompetenzen zu beraten."

Der Vorstandsvorsitzende von Andersen Global und Andersen CEO Mark Vorsatz fügt hinzu: "Die innovativen Geschäftserkenntnisse von Squair und das Engagement des Teams für Führungsarbeit und gemeinsame Kernwerte versetzen unsere Kanzlei besser in die Lage, sich in einem veränderlichen Geschäftsumfeld zu behaupten. Die Aufnahme der neuen Kanzlei ist für unser globales Wachstum von Bedeutung und lässt eine starke Arbeitsbeziehung unter den Mitgliedskanzleien und kooperierenden Firmen in der Region erwarten. Unsere Zusammenarbeit mit Squair verschafft unserer globalen Organisation nun eine ausgedehnte Rechtsplattform in Europa."

Andersen Global ist eine internationale Vereinigung rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedskanzleien, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten rund um die Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt jetzt über 12.000 Fachleute weltweit und hat durch ihre Mitgliedskanzleien und kooperierenden Firmen eine Präsenz an über 380 Standorten.

