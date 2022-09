Netcetera AG / Schlagwort(e): Personalie

Netcetera AG: Netcetera ernennt Nanette Haubensak zur neuen CFO



21.09.2022 / 09:09 CET/CEST



Medienmitteilung

Zürich, 21. September 2021 Netcetera ernennt Nanette Haubensak zur neuen CFO



Nanette Haubensak übernimmt per 1. Januar 2023 als Chief Financial Officer (CFO) bei Netcetera und wird Mitglied des Executive Committee. Sie soll die global tätige Softwarefirma und Expertin für digitale Transformation weiter auf Wachstum und Internationalisierung ausrichten.



Nanette Haubensak wird CFO und Mitglied des Executive Committee bei der Softwarefirma Netcetera. Haubensak übernimmt vom bisherigen CFO a.I. Ronnie Brunner. Sie bringt langjährige Erfahrung in Führungsfunktionen im Bereich Finance und Controlling und als CFO mit, unter anderem aus ihrer Tätigkeit bei der börsennotierten Hochdorf Gruppe und dem Rieter Konzern. Sie ist ausgewiesene Finanzexpertin und überzeugende Führungskraft mit einem internationalen Hintergrund.



Andrej Vckovski, CEO von Netcetera, freut sich: «Nanette hat uns mit ihrem umfassenden Profil, fundiertem Finanzfachwissen, ihrer Persönlichkeit und ihrer langjährigen Erfahrung überzeugt. Sie deckt genau jene Themen ab, die Netcetera heute und in der Zukunft im Bereich der finanziellen Führung herausfordern werden. Sie ist damit die ideale Ergänzung des bestehenden Management Teams.»



Zusammen mit dem bestehenden Netcetera Finance, Controlling und Legal Team wird Nanette Haubensak Netcetera konsequent weiter auf Wachstum, Internationalisierung, die Stärkung der Profitabilität und Finanzierungsmöglichkeiten ausrichten und bei der Umsetzung der Strategie aktiv unterstützen. Nanette Haubensak übernimmt von Ronnie Brunner, dem bisherigen CFO a.I. Ronnie Brunner bleibt Netcetera als Fellow und Mitglied des Verwaltungsrates erhalten, was eine reibungslose Übergabe und Kontinuität sicherstellen wird. Medienkontakt:

Angelika Seiler

Head of Content

angelika.seiler@netcetera.com

+41 44 297 58 09 Über Netcetera

Netcetera ist eine weltweit tätige Softwarefirma mit zukunftsweisenden IT-Produkten und individuellen digitalen Lösungen in den Bereichen Secure Digital Payment, Financial Technologies, Medien, Transport, Gesundheitswesen und Versicherungen. Mehr als 2'500 Banken und Issuer, und 160'000 Händler setzen auf die digitalen Zahlungslösungen und global zertifizierten 3-D Secure Produkte des Marktführers für Payment Security. Das inhabergeführte Unternehmen deckt den gesamten IT-Lebenszyklus ab, von der Ideenfindung über die Strategie bis zur Umsetzung und Betrieb. Die ausgewogene Kombination neuester Technologien und bewährter Standards sorgt für Investitionssicherheit, sowohl bei Grossprojekten als auch innovativen Start-ups. Die 1996 gegründete Netcetera ist eine Holdinggesellschaft mit rund 1'000 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Zürich, Schweiz, mit Standorten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten. Weitere Informationen auf netcetera.com und LinkedIn. Zusatzmaterial zur Meldung:



