Gold gilt gemeinhin als sicherer Hafen in Krisenzeiten und als gutes Investment, wenn die Inflation hoch ist. So gesehen müsste jetzt das optimale Umfeld für das Edelmetall herrschen. Denn der Krieg in der Ukraine dauert unvermindert an, gleichzeitig gehen die Preise für Energie und Lebensmittel durch die Decke. Doch sind die Goldpreise zuletzt angestiegen? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Von Andreas Hohenadl Während der Preis für das Edelmetall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...