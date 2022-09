Deutschlands größte Geldverbrennungsmaschine Uniper steht kurz vor der Komplettverstaatlichung. Mit einer 8 Mrd. Euro schweren Kapitalerhöhung, die allein vom Bund gezeichnet werden soll, will sich der Staat die vollständige Kontrolle über den größten deutschen Gasimporteur sichern.Zudem will der Bund den bisherigen Mehrheitsaktionär Fortum aus Uniper herauskaufen. Uniper häuft jeden Monat gewaltige Verluste auf, weil das Unternehmen die exorbitant gestiegenen Gaspreise kaum an seine Kunden (vorwiegend Stadtwerke) weitergeben kann. ...

